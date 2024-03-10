CHP adayı fırçayı yedi, DEM'den özür diledi

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları için gittiği Seyhan ilçesi Gülbahçesi'nde DEM partililer tarafından tepkiyle karşılandı.

Toplantı sırasında DEM Partili bir genç "Tüm pankartlar sökülüyor. Size video da atabilir arkadaşlar. Bütün partilerin pankartları duruyor nedense bizimkiler sökülüyor. Ben bunu kınıyorum. Eğer önlem almazsanız hakkımızı helal etmiyoruz. Astığımız pankartlar halkın parası. Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek Karalar'a tepki gösterdi. Adana Belediyesi ekiplerinin DEM Parti afiş ve pankartlarını toplattığını söyleyen DEM Partili, Karalar'ı kınadı.

'BEN ASLA İNDİRMEM'

Adana'da DEM Parti afişlerinin toplatılmadığını söyleyen Karalar, DEM Partiliden özür dileyerek şunları söyledi: "Eğer biz yapıyorsak özür dileriz. Ben asla DEM'in pankartlarını indirmem."