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19 Mart 2022 Cumartesi 08:12:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 08:12:00

CHP, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı

Kaynak: Haber7

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Milli gelire milyarlarca avroluk getirisi olması beklenen Türkiye'nin dev eseri 1915 Çanakkale Köprüsü Halk TV'de "Bu eser siyaseti. Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" sözleriyle eleştirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'yle Türkiye Japonya'yı geride bırakarak orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip oldu.

Ekonomiye 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelire 2,4 milyar euro ilave katkısı olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü Halk TV'de akılalmaz sözlerle eleştirildi.

Halk Tv'de konuşan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek projenin "Eser siyaseti" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek "Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" dedi.

Etiketler : halk tv çanakkale köprüsü chp
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