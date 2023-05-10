ChatGPT ile sahte haber üreten adam gözaltına alındı

Çin polisi, ChatGPT'yi sahte haberler oluşturmak ve çevrimiçi yaymak için kullandığını söyledikleri bir adamı, gözaltına aldı. Olay devlet medyasında ülkenin ilk yapay zeka ceza davası olarak adlandırıldı.

Kuzeybatıdaki Gansu eyaletindeki polisten yapılan açıklamaya göre, zanlının ChatGPT'yi kullanarak bir tren kazasıyla ilgili sahte bir rapor oluşturduğu ve daha sonra bunu kar amacıyla internette yayınladığı iddia edildi.

Polis Pazar günkü açıklamada, makalenin yaklaşık 15 bin kez görüntülendiğini söyledi.

Microsoft (MSFT) destekli OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Çin'de yasak ancak internet kullanıcıları buna erişmek için sanal özel ağları (VPN) kullanabiliyor.

Tren kazaları, 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren çarpışması ve önlem alınmama eleştirileri nedeniyle 2011 yılından bu yana Çin'de hassas bir konu haline geldi.

Gansu yetkilileri, soyadı Hong olan şüphelinin 5 Mayıs'ta güney Guangdong eyaletinin Dongguan şehrinde sorgulandığını söyledi.

Gansu polisi yaptığı açıklamada, "Hong, yanlış bilgiler uydurmak için modern teknolojiyi kullandı ve bu bilgileri internette yaygın bir şekilde yaydı" dedi.