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22 Kasım 2023 Çarşamba 10:57:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 10:57:00

Cezayir'den yola çıktı... LNG gemisi haftaya limana ulaşacak

Kaynak: AA

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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 27 Kasım'da Türkiye'ye gelecek. Berge Arzew adlı geminin 138 bin 89 metreküp kapasitesi bulunuyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 27 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin 27 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Etiketler : gemi doğalgaz türkiye
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