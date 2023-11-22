Cezayir'den yola çıktı... LNG gemisi haftaya limana ulaşacak
Kaynak: AA
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 27 Kasım'da Türkiye'ye gelecek. Berge Arzew adlı geminin 138 bin 89 metreküp kapasitesi bulunuyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 27 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin 27 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.