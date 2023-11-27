Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi "Ougarta"nın, 2 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

AA'da yer verilen habere göre, Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 26 Kasım'da ülkeden ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 2 Aralık'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.