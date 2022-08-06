VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'dan çıkan 3 gemiden ikincisi de İstanbul açıklarına ulaştı
Başkan Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara sesleniyor
Çelik: Alevilere yapılan her saldırı bize yapılmıştır
Guterres: Nükleer silahlar yalnızca ölüm ve yıkımı garantiler
Afganistan'da patlama: 22 yaralı
İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 77. yılı
"Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır"
Başkan Erdoğan: Süper güçler bizimle ortak yatırımlara girmek istiyor
"Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik"
İran Devrim Muhafızları Komutanı ile İslami Cihad Hareketi lideri, Tahran'da görüştü
İnternet kullanıcıları en fazla YouTube'da vakit geçiriyor
Tayvan, Çin'e ait 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Zaho saldırısında emri veren terörist tespit edildi
İletişim Başkanı Altun'dan dünya devlerine 'Türkiye' mektubu
Kansere yakalandı
Leyleği temizleyemedi
Devlet desteğiyle kaz yetiştiriyorlar
Bebeklere 'çip'li takip
Avrupa'nın alabalıkları Erzincan'dan
YouTube'a video yakınlaştırma geliyor
Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü önemli açıklamalar
Sosyal konut projesinde bir müjde daha
Z kuşağını etkilemek istiyor
06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:30:00

Cezayir: Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

Kaynak: AA

ABONE OL

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin de bu toprakların tek meşru temsilcisi olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Pekin Büyükelçisi Hasan Rabhi'nin, İslam ülkeleri diplomatik misyon temsilcileri ile birlikte 4 Ağustos'ta Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yaptığı ziyarette Çin basınının Tayvan meselesindeki gelişmelerle ilgili sorusuna verdiği yanıta yer verildi.

Büyükelçi Rabihi, "Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümettir. Bu, 1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı Kararında açıkça yer almaktadır." dedi.

Açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'da kuruluşundan bu yana, aralarında ABD'nin de bulunduğu 181 ülkenin Çin ile "Tek Çin" ilkesine dayalı diplomatik ilişkiler kurduğuna dikkat çekilerek, tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun üzerinde mutabık olduğu uluslararası ilişkileri yöneten temel bir norm olduğuna vurgu yapıldı.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANININ TAYVAN ZİYARETİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile beraberindeki 5 kişilik ABD Kongre heyetinin geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Etiketler : çin tayvan cezayir
Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik

Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik
Avcı'ya geri sayım

Avcı'ya geri sayım
Sıcaktan kendini dışarı attı

Sıcaktan kendini dışarı attı
Silahlı Aleyna tepki topladı

Silahlı Aleyna tepki topladı
Final üzüntüsü

Final üzüntüsü
Paris dergisinde ilk Türk

Paris dergisinde ilk Türk
Tatsız şeyler yaşadım

Tatsız şeyler yaşadım
17 yıllık evlilik bitti

17 yıllık evlilik bitti
Buray sahnesinde sürpriz teklif

Buray sahnesinde sürpriz teklif

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes