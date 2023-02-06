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06 Şubat 2023 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 17:40:00

Cezayir, Lübnan, Kazakistan, Özbekistan ve Japonya Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderiyor

Kaynak: AA

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Cezayir, Lübnan, Kazakistan ve Japonya Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye bir arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu

Cezayir devlet radyosuna göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatı verdi.

Tebbun'un talimatı üzerine Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından bir ekip Türkiye'ye gönderilecek.

Öte yandan yerel basına yansıyan haberlerde, 89 kişilik arama kurtarma ekibinin bugün içerisinde Türkiye'ye hareket edeceği bilgisine yer verildi.

Lübnan

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kısa bir basın açıklaması yaptı.

Bakanlar Kurulunda Türkiye'de toplamda 10 ili etkileyen depremlerin de gündeme geldiğini belirten Yasin, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 72 kişilik bir ekip göndereceklerini söyledi.

Bakan Yasin, ekibin bugün yerel saatle 17.30'da uçakla yola çıkacağını aktardı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, gün içinde yaptığı açıklamada, depremde enkaz altındakilerin kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye ekip gönderebileceklerini belirtmişti.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in hükümete, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sonuçlarının üstesinden gelmek amacıyla Türkiye'ye acil yardım sağlama talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada, "Dışişleri ve Acil Durumlar bakanlıkları aracılığıyla Türk makamlarıyla temas kuruldu. Kısa zamanda Türkiye'nin talebi üzerine Kazak kurtarıcılar ve doktorlar afetten etkilenen bölgelere ulaşacak." ifadesi yer aldı.

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenlere yardım çalışmalarında yer almak amacıyla Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye gönderilmesi talimatı verdi.

Mirziyoyev'in talimatıyla ayrıca, depremden zarar görenlere insani yardım da ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Mirziyoyev, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremlerdeki can kayıpları nedeniyle derin üzüntülerini dile getirerek, kardeş Türkiye halkına, depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralananların aileleri ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Japonya

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Japonya'dan gönderilmesi planlanan Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçağın bugün Haneda Havalimanı'ndan havalanıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacağı belirtildi.

Ekibin, Türkiye saatiyle yarın saat 06.25'te İstanbul Havalimanı'na varmasının planlandığı belirtilen açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye dilekleri iletildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İnsani perspektif ve Türkiye ile dostane ilişkiler dikkate alınarak Japonya, acil insani yardım sağlama kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama etkinliğinde 18 kişilik ön ekibin Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Büyükelçi Güngen, Japonya'nın sahil güvenlik, itfaiye, sağlık personelinden oluşan destek unsurlarının gelecek günlerde Türkiye'ye gönderilmeye devam edeceğini belirtti.

Etiketler : Cezayir Türkiye arama kurtarma deprem

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