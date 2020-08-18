Cezaevlerinde yeterli koronavirüs tedbiri alınmadığını idda eden HDP'ye yanıt Adalet Bakanı Gül'den geldi

  • BIST
    1092.69
  • Dolar
    7,3939
  • Euro
    8,7945
  • Altın
    476,5100
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karantinada olması gerekirken çiğ köfte satışı yaparken yakalanan vatandaşın savunması pes dedirtti: ...
Merkez Bankası'ndan borç alabilme limiti açıklaması
David Silva Real Sociedad'a imzayı attı
Bakan Akar'dan flaş Yunanistan ve Mısır açıklaması: Hiçbir hükmü yok
Elektrikler kesilirse Umut Kayra'nın nefesi kesilecek
Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da sağanak yağış uyarısı
Cezaevlerinde yeterli koronavirüs tedbiri alınmadığını idda eden HDP'ye yanıt Adalet Bakanı Gül'den ...
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüste vaka sayısı dünya genelinde 22 milyonu geçti
Mehmet Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: Konut yenileme sözünü neden tutmadı
İbrahim Kalın: Libya hükümeti onaylarsa destek veririz
Konya güneş enerjisiyle Türkiye'nin enerji üssü olacak
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mehmet Ekici, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti
Filipinler'in Bicol bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mısır'dan korsan anlaşmaya onay
İzmir'de FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Amasya'da çıkan yangında 4 ev küle döndü
Filistin'den İsrail-BAE normalleşmesine tepki! Expo 2021 Dubai'ye katılmayacak
ABD, eski CIA çalışanını 'Çin'e gizli bilgi verdiği' suçlamasıyla gözaltına aldı
Inter, 22 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi finalinde
Moody's küresel ticaret ile ilgili koronavirüsün yeni riskler oluşturduğunu bildirdi
Trump açıkladı: Faaliyetlerini Çin'den ABD'ye taşıyan şirketlere 'vergi indirimi' sözü
Kenan Sofuoğlu, Cumayeri'nde inşası süren pistte incelemede bulundu
Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı
18 Ağustos 2020 Salı 09:42:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 09:42:00

Cezaevlerinde yeterli koronavirüs tedbiri alınmadığını idda eden HDP'ye yanıt Adalet Bakanı Gül'den geldi

ABONE OL

Türkiye koronavirüsle mücadelede dünya ülkeleri tarafından örnek alınırken HDP'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. HDP ceza ve infaz kurumlarında salgın için yeterli önlem alınmadığını iddia etti, Bakan Gül iddiaya 'Tedbirler en üst seviyededir' sözüyle yanıt verdi 'İzolasyon için özel odalar'ın bulunduğunu açıkladı.

Teslim edilmeden test yapılıyor! 'Cezaevlerinde salgın tedbirleri en üst seviyede'

Ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı yeterli önlem alınmadığını belirten HDP'ye cevap Adalet Bakanı Gül'den geldi: “Bulaşının önlenmesi için tedbirler en üst seviyede.”

Yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine karşı çıkan ancak tüm cezaevlerinin de boşaltılması için algı operasyonu yapan HDP, şimdi de koronavirüse karşı yeterli önlemlerin alınmadığını iddia etti. Akşam'ın haberine göre soru önergelerini tek tek cevaplayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bulaşıcılığın önlenmesi için tedbirler en üst seviyededir” diyerek şu bilgileri verdi:

DÜZENLİ DEZENFEKTE

• Ceza infaz kurumlarındaki tüm taşıtlar, araç-gereçler, koğuşlar, koridorlar, yemekhaneler, yatakhaneler ve tüm ortak alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

• Koğuşlarda çamaşır suyu ve kişisel temizlik malzemeleri bulunduruluyor.

İZOLASYON İÇİN ÖZEL ODA

• Hükümlü ve tutukluların, infaz kurumlarına tesliminden önce korona virüs ve PCR testi yapılıyor. Kurumlara ilk kabuller bu sağlık raporları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

• Hükümlü ve tutukluların, test sonucu negatif çıkması durumunda 14 gün özel oda ve koğuşlarda izole ediliyor ve süre bitiminde yeni bir PCR testi yapılıyor. Her iki test sonucu negatif çıkanlar için yeni planlanma yapılıyor.

• 14 Mart 2020 itibarıyla açık ve kapalı görüşlerde, özel izinlerde, eş ve aile görüş odalarının kullanılmasında, hükümlü ve tutukluların diğer koğuşlarla birlikte yaptığı faaliyetler ile başka kurumlara yapılacak nakillerde kısıtlamalara gidildi.

• Hükümlü ve tutuklular ile personelin bilinçlendirilmesi için düzenli eğitim faaliyetleri yapılıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER