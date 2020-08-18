Cezaevlerinde yeterli koronavirüs tedbiri alınmadığını idda eden HDP'ye yanıt Adalet Bakanı Gül'den geldi

Teslim edilmeden test yapılıyor! 'Cezaevlerinde salgın tedbirleri en üst seviyede'

Ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı yeterli önlem alınmadığını belirten HDP'ye cevap Adalet Bakanı Gül'den geldi: “Bulaşının önlenmesi için tedbirler en üst seviyede.”



Yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine karşı çıkan ancak tüm cezaevlerinin de boşaltılması için algı operasyonu yapan HDP, şimdi de koronavirüse karşı yeterli önlemlerin alınmadığını iddia etti. Akşam'ın haberine göre soru önergelerini tek tek cevaplayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bulaşıcılığın önlenmesi için tedbirler en üst seviyededir” diyerek şu bilgileri verdi:

DÜZENLİ DEZENFEKTE

• Ceza infaz kurumlarındaki tüm taşıtlar, araç-gereçler, koğuşlar, koridorlar, yemekhaneler, yatakhaneler ve tüm ortak alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

• Koğuşlarda çamaşır suyu ve kişisel temizlik malzemeleri bulunduruluyor.

İZOLASYON İÇİN ÖZEL ODA

• Hükümlü ve tutukluların, infaz kurumlarına tesliminden önce korona virüs ve PCR testi yapılıyor. Kurumlara ilk kabuller bu sağlık raporları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

• Hükümlü ve tutukluların, test sonucu negatif çıkması durumunda 14 gün özel oda ve koğuşlarda izole ediliyor ve süre bitiminde yeni bir PCR testi yapılıyor. Her iki test sonucu negatif çıkanlar için yeni planlanma yapılıyor.

• 14 Mart 2020 itibarıyla açık ve kapalı görüşlerde, özel izinlerde, eş ve aile görüş odalarının kullanılmasında, hükümlü ve tutukluların diğer koğuşlarla birlikte yaptığı faaliyetler ile başka kurumlara yapılacak nakillerde kısıtlamalara gidildi.

• Hükümlü ve tutuklular ile personelin bilinçlendirilmesi için düzenli eğitim faaliyetleri yapılıyor.