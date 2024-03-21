Tahliye oldu, soluğu sokakta aldı! İmamoğlu'nun fonladığı trol FETÖ'cü çıktı

Cezaevinden tahliye oldu, soluğu sokakta aldı! Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı trol FETÖ'cü çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı, eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses'in FETÖ'nün kurduğu hakim-savcı çalışma evlerinde adli-idari yargı sınav soruları verilerek Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. Hain 15 Temmuz darbesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Uğur Gürses, 6 yıl 3 ay hapis cezasının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek için sokaklara çıkıp, insanları rencide edecek sözler kullanarak röportaj yaptı.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşmasıyla birlikte çanta çanta dolarlarla gündeme gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trolleri de çoğaldı. İşi sadece Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarmak olan trollerden en son ifşa olanı ise FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses çıktı.
FETÖ ÇALIŞMA EVLERİNDE SINAV SORULARI GETİRİLMİŞ
Uğur Gürses, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre olan FETÖ üyesi Cumhuriyet Savcılarından çıktı. Hain darbe girişimi sonrasında ihraç edilen Gürses, tutuklandı. Marmara Üniversitesinde öğrenim görürken, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgütün bütün toplantılarına katıldığı ortaya çıkan Gürses'in 2008 yılında örgüt üyeleri için FETÖ tarafından kurulan hakim-savcı çalışma evlerinde sınava hazırlandığı ortaya çıktı. Gürses hakkında hazırlanan iddianamede yer verilen ifadelere göre, M.A. isimli örgüt üyesi Uğur Gürses ile birlikte Ankara'da Dikmen Caddesinde örgüt tarafından oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerinde kaldığını anlattı.
M.A ifadesinde "Ankara'da çalışma evleri olduğunu söyleyerek beni Ankara'ya yönlendirdiler. O evde Şanlıurfa Siverek'te Cumhuriyet Savcısı olduğu dönemde ihraç olan Uğur Gürses de vardı. Bu evde kaldığımız süre boyunca 2008 yılı adli ve idari hakimlik savcılık sınavlarına girdik. Günde 10 saate yakın ders çalıştık. Evde kaldığımız süre boyunca B.Ö. bir iki kez bize deneme sınavı getirip çözdürmüştü. İdari yargı sınavını ben ve C.B. kazandık. Adli yargı sınavını ise V.D. ile Uğur Gürses kazandı. Yine evde bulunanlardan M.Y.nin ise 2009 yılında yapılan sınavı kazandığını duydum" dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI, ÇIKTI TROL OLDU
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur Gürses, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden çıkan FETÖ'cü Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, "UBE Haber" adı altında sosyal medya hesapları kurup sözde sokak röportajcısı oldu. İstanbul da seçimlere ilişkin güya sokak röportajı yapıyormuş algısı yaratan Gürses, açıktan Ekrem İmamoğlu trolü oldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı bütün röportajlarda açıkça Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkaran Gürses, bütün röportajlarında da muhtemelen tanınmamak için gözlük kullanıyor.
YAŞLI ADAMLA DALGA GEÇİP YILIN KAPAĞI DİYE İMAMOĞLU'NU ETİKETLEDİ
Sosyal medya hesabından yayınladığı röportajında pazarda yaşlı bir adamla röportaj yapan FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, hükümete destek veren yaşlı adamla dalga geçtikten sonra "yılın kapağı" diye paylaştı. Gürses, paylaşımına Ekrem İmamoğlu'nu da etiketlemeyi ihmal etmedi. Gürses'in diğer paylaşımlarında da sürekli Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapması, onun paralı trolü olduğu yorumlarını getirdi.
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