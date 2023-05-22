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22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:31:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 08:31:00

Ceylan'ın feci sonu! 8 kez bıçaklayıp boğazını kesti

Kaynak: İHA

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Eşiyle tartışan Metin Sümer, dehşet saçtı. 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklanan Ceylan Sümer hayatını kaybetti. Genç kadının sırtında 8, boğazında da bir bıçak darbesi tespit edildi.

Antalya Kepez'de bir sitedeki binanın 4'üncü katında yaşayan 4 çocuklu Sümer çiftinin arasında tartışma çıktı. Metin Sümer (32), mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çocuklarının gözü önünde eşi Ceylan Sümer'e (30) saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan daha sonra yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

KISKANÇLIK KILIFI

Korkunç olaya tanık olan en büyüğü 11, en küçüğü 4 yaşındaki çocuklar ise balkona çıkarak yardım istedi. Yardım feryatlarına koşan komşular, eve girdiklerince Ceylan Sümer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı, olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık krizine girdiğini söylediği öğrenildi. Otopside kadının sırtında 8, boynunda 1 bıçak darbesi tespit edildi.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI VARDI

Mahkemeye çıkarılan Metin Sümer, 'eşini kasten öldürme suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı hakkında uzaklaştırma kararının olduğu ortaya çıktı.

Genç kadının cenazesi otopsi sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Cinayet sırasında balkona çıkıp yardım isteyen çocuklar İ.S. (7), N.S. (11), C.S. (4) ve G.S. (5) , devlet korumasına alındı.

Etiketler : Antalya Kepez kıskançlık kılıfı Metin Süme
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