Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika deprem açıklaması
Dün merkez üssü Marmara Ereğlisi olan 4.2 şiddetindeki depremin ardından gözler yeniden İstanbul'daki konutlara çevrildi. Bakan Kurum, dünkü depremin ardından yaptığı açıklamada 'Enkaz altında can aramak istemiyoruz. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz' ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da olası bir depreme ilişkin, "Deprem, terör kadar tehlikeli. Bakanlık olarak önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon konutun acil şekilde dönüşümü noktasında bir hedef ortaya koyduk. Bu projenin merkezi de İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında can aramak, vatandaşımızı aramak istemiyoruz. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz" dedi.
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