Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin, "Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz." ifadesini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Kurum, "Bakanlığımız aşırı yağıştan zarar gören ilçelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz." bilgisini verdi.
İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bakanlığımız aşırı yağıştan zarar gören ilçelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda selin şehrimizde oluşturduğu zararları en kısa sürede gidereceğiz.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 23, 2020
- TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a 'Libya' tepkisi
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
- Cumhurbaşkanlığı'ndan, ABD'li Robert C. O'Brien ile kritik görüşme
- Bakan Selçuk'tan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama
- MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı