Çevre ve Enerjide Yenilenebilir Teknolojiler TEKNOFEST'te!

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre hassasiyetini artıracak teknolojileri ortaya çıkarmak ve bu teknolojilerin millî kaynaklar ile üretiminin geliştirilmesini destekleyen TEKNOFEST, doğal kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak çevresel kriterlere uygun projeleri hayata geçiriyor. Sıfır atık hedefiyle enerji geleceğini koruyan teknolojilerin üretildiği yarışmaya başvurmak için şimdi harekete geç.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ADINA ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmakla birlikte çevreyi korurken artan enerji ihtiyaçlarını karşılamayabilmek adına geliştirilen teknolojiler kritik bir öneme sahip oluyor. Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, toplum yaşamını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar enerji geleceği konusunda belirli düzenleme ve standartların oluşturulmasını gerekli kılıyor. Geliştirilen teknolojilerle enerjinin verimli, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir şekilde çıkarılması, dönüştürülmesi, taşınması, depolanması ve kullanılmasını teşvik eden yarışma kapsamında sürdürülebilir fikirler üretiliyor.

Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Lise seviyesi, üniversite & üzeri seviyesi olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lise Seviyesinde birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 40 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL değerinde olurken, Üniversite ve Üzeri Seviyesinde birinci olan takımları 60 bin TL, ikincileri 50 bin TL, üçüncüleri ise 40 bin TL'lik ödüller bekliyor.

TEKNOFEST'TEN ÇIKAN ONLARCA BAŞARI HİKAYESİ GELECEK NESİLLERE İLHAM OLUYOR...

TEKNOFEST'in başarılı takımları arasında yer alan Dev Enerji, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına katılarak Elektromobilite segmentine yönelik yüksek enerji yoğunluklu, hızlı şarj olabilen, uzun ömürlü, güvenli kullanımlı ve düşük maliyetli yenilikçi nanobatarya ürünü sunuyor. TEKNOFEST Girişim Programı Mezunları arasında da yer alan Dev Enerji, geliştirdiği ürünün ilk satışını da bir pil şirketine gerçekleştirerek başarı basamaklarında önemli bir hamle daha yaptı.

TEKNOFEST 2021 ve 2022 yıllarında Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına katılan Aryas Solar Energy

Solar termal enerji verimliliği sağlıyor. Net zero emisyon hedefi doğrultusunda ısıtma, soğutma teknolojileri de geliştiren ekip başarılı çalışmalara imza atıyor.

Yine TEKNOFEST 2021 ve 2022 yıllarında Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına katılan Salty Enerji

akülerin, yaklaşık %54'ünün doğaya atık olarak bırakıldığı dünyamızda, tamamen çevreci, güvenli ve düşük maliyetli Salty - Tuzlu Su Bataryalarını sunuyor. Salty Enerji uzun ömürlü, çevreci, güvenli, rakiplerine göre daha ekonomik, yerli ve milli akü üretmeyi hedefliyor. Mevcut piyasadaki akülerin güvenlik sorunları, çevreye zarar vermesi ve maliyetli olmaları sektörün en büyük sorunlarının başında geliyor. Tüm bunlara çözüm olarak sodyum-iyon teknolojisini geliştiren Salty Enerji sektöre yeni bir oluk getiriyor.

Fennec Teknoloji'de TEKNOFEST 2021 kapsamında Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına katıldı.

Fennec Teknoloji, ısı transfer teknolojilerinin önemli uygulama alanları içerisinde yer alan elektronik ve Li-iyon teknolojisinin ihtiyaç duyduğu termal yönetim çözümlerini sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Fennec Teknoloji TÜBİTAK 1512 VE 1507 desteklerini almaya hak kazanarak, projelerini başarılı bir şekilde tamamladı. Proje kapsamında faz değişimini temel alan grafit tabanlı kompozit pasif bir soğutma sistemi ile sıvı soğutmalı soğuk plaka yaklaşımını esas alan aktif bir soğutma sistemini birlikte ele alan yenilikçi bir hibrit sistem ortaya koyacaklar.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2024.