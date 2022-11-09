09 Kasım 2022 Çarşamba 22:16:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 22:16:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yeni istihdam
Kaynak: TRT Haber
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığın merkez teşkilatında 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacaklarını duyurdu.
Bakan Kurum, Plan Bütçe komisyonunda gençlere müjde verdi.
Kurum, bakanlığın merkez teşkilatında 3 bin 297 gence iş imkanı sağlayacaklarını söyledi.
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