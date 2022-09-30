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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir
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30 Eylül 2022 Cuma 17:41:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 17:41:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Türkiye Çevre Ajansı, Emine Erdoğan Hanımefendi de dahil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur." açıklaması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, "kamuoyunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde olduğu yönündeki asılsız, mesnetsiz iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı" belirtildi.

Türkiye Çevre Ajansının Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin temsilcilerinin onayıyla kurulduğu, kanunla hayata geçirildiği ve Ajansın bakanlığa bağlı bir kamu iştiraki olduğu bildirilen açıklamada, "Türkiye Çevre Ajansı, Emine Erdoğan Hanımefendi de dahil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur." ifadesi kullanıldı.

7261 sayılı Kanun'da ajansın faaliyet alanının, nasıl çalıştığının ve gelirlerinin açık, net, şeffaf bir şekilde ortaya konduğu anlatılan açıklamada, "Asılsız iddiaya konu olan ve Sayıştay raporlarında da belirtilen gelir de 2021 yılı bütçesinde yer alan, yine kanunun geçici 2. Maddesinde belirtildiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11'nci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katkı paylarının yüzde 25'ine tekabül eden yasal bir gelirdir." bilgisine yer verildi.

Ajansın gelirlerinin yine kanunda yer aldığı şekilde ajansın faaliyetleri için kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Hal böyleyken kanuni bir işlemi, kanuna aykırı, keyfi bir faaliyet gibi göstermek, üstelik de bunu Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yapıyor algısı yaymak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. İddialarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı emine erdoğan türkiye çevre ajansı
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