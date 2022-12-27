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Çevre dostu tarım ve orman araçlarının kullanımı yaygınlaşacak
27 Aralık 2022 Salı 22:03:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 22:03:00

Çevre dostu tarım ve orman araçlarının kullanımı yaygınlaşacak

Kaynak: AA

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Tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanımında kara yolu yapısına ve trafik güvenliğine uyulmasına ilişkin esaslar belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Tarım ve Orman Araçlarının ve Motorlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalar sayesinde, otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması ve bu sayede vatandaşların kara yollarında can ve mal güvenliğinin artırılması ve daha çevreci araçların kullanımı amaçlandı.

FAZ V EMİSYON SEVİYESİNE GEÇİŞ SAĞLANACAK

Bu kapsamda, söz konusu yönetmelik, Türkiye'de üretilecek ve piyasaya arz edilecek traktörler için 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle halihazırda mer'i mevzuat uyarınca, Faz IIIB ve Faz IV emisyon seviyesinde üretilebilecek traktörler için Avrupa Birliği ile eş seviye olan Faz V emisyon seviyesine geçiş sağlanacak.

Bu tarih itibarıyla üretilen daha düşük emisyon değerlerine sahip traktörlerin tarım faaliyetlerinde kademeli kullanıma girmesiyle tarımsal mekanizasyon kaynaklı emisyonların azaltılması hedeflendi ve ilgili dönüşümün orta ve uzun vadede ülke hava kalitesine olumlu etkileri olacağı öngörüldü.

YENİ YILDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ayrıca traktörlerin teknik dokümantasyonunu içeren ve gümrük, satış ve tescil aşamalarında aracın kimlik kartı olarak kullanılan uygunluk belgesi formatlarının yeni nesil Faz V traktörlere göre güncellenmesini içeren Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelikte (AB/2015/504) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yayımlandı. Yönetmelik yeni yılda yürürlüğe girecek.

Etiketler : Tarım Üretimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı trafik
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