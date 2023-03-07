Dikkat çeken Meral Akşener çıkışı: Bugün yarın istifasını bekleyebilirsiniz

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07 Mart 2023 Salı 10:29:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 10:29:00

Cevizoğlu'ndan ses getiren Akşener iddiası! İstifasını bekleyin

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İyi Parti lideri Meral Akşener'in altılı masaya dönmesiyle ilgili konuşan Hulki Cevizoğlu, 'Meral Akşener'in Sevr masasıdır bu. Bugün yarın Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz' dedi.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayın programında altılı masa krizine dair ses getiren açıklamalarda bulundu.

"AKŞENER'İN İSTİFASINI BEKLEYEBİLİRSİNİZ"

"İstifasını bekleyin. Bildiğimiz bir şey var demek ki. Bu akşam Meral Akşener'in istifasını bekleyebilirsiniz. Bu akşam olmadı, yarın istifasını bekleyebilirsiniz. Yada oradaki kavgaları takip etmek lazım."

"DAVUTOĞLU İHTİRASLARIYLA MASAYI BU HALE GETİRDİ"

"Burada tek mutlu olan bütün masayı Kılıçdaroğlu ile dizayn eden Davutoğlu'nun kendisi. Galiba 1. başkan yardımcısı da o olacak. Davutoğlu kendi ihtiraslarıyla o masayı bu hale getiren kişilerin başında geliyor.

"ŞANTAJA MI MARUZ KALDI?"

"Akşener'in önceki gün söylediklerinden bugüne o söylediklerini yutturan kendisine hangi bir dış ve iç kuvvet oldu? Bir tehdide mi maruz kaldı? Bir şantaja mı maruz kaldı? Veya bir şey mi vadettiler. Ben bir vaat olduğunu zannetmiyorum"

"TOPLUM AKŞENER'DEN BİR AÇIKLAMA BEKLİYOR"

"Meral Akşener'den toplumun bu akşam beklediği ve beklemesi gereken bir açıklama var. 'Ben bir şantaja uğradım. Bir tehdide uğradım' veya tam tersi 'Ben hiçbir baskı olmadan bu masaya gittim oturdum.' Hangisini diyecekse. Bu akşam onun ağzından bu açıklamayı millet duymak mecburiyetinde."

"BU SEVR İMZASIDIR"

"Bu akşam İyi Parti adına Meral Akşener'in Sevr masasıdır bu. Sevr imzasıdır İyi Parti adına."

Etiketler : Hulki Cevizoğlu Meral Akşener Sevr masasıdır bu. Sevr imzasıdır Davutoğlu

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