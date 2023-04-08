Cesur kararlar alma vakti geldi

Merkür ile Mars arasında 8 Nisan'da olumlu etkileşim var. Güneş ve Jüpiter ise paralel olacaklar. Hayatınızı değiştirecek cesur kararlar alabilirsiniz.



Bu hafta, hayatınızı değiştirecek cesur kararlar alabilirsiniz. Merkür ile Mars arasında 8 Nisan'da olumlu etkileşim var. Güneş ve Jüpiter ise paralel olacaklar. Aşırı risk almaktan kaçının. Sonuçları doğru değerlendirin. Kendinizi umutlu ve hevesli hissedeceksiniz. Olaylara geniş perspektiften bakacaksınız. Yeni bir eğitime başlamanız veya seyahat programı yapmanız mümkün olabilir. Size yeni bir hedef sunacak gelişmeler gündeme gelebilir.

KIYMET BİLİNMELİ

11 Nisan günü Venüs ikizler burcuna geçiyor. 7 Mayıs gününe kadar ikili ve sosyal ilişkilerde iletişim önem kazanacak. Yüzeysel olmayın, empati kurun. Ani kararlar almayın. Detaylara hakim olun. Alaycı bir tutum içinde olmayın. İki kişiyi bir arada idare etmeye çalışmayın. Mantıklı kararlar alın, bunların arkasında durun. Merakınıza yenik düşerek hata yapmayın. Bırakın olaylar aksın, siz gözlemci olun. Maymun iştahlı olmayın, elinizdekinin kıymetini bilin. Aynı gün Venüs ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. İlişkilerinize daha derinden bakma şansınız olacak. Neyi değiştirmeniz gerektiğini ve gerçekleri farkına varabilirsiniz. Sevginizi ifade etmek ve derin paylaşımlar içinde olmak için ideal bir gün. Daha önceden ortaya çıkmış olan krizleri etkin olarak yönetebilirsiniz, çözüme ulaşabilirsiniz. Hayattaki gerçek arzularınızın peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Maddi fırsatlar da karşınıza çıkabilir.

ŞANS KAPIYI ÇALIYOR

12 Nisan günü Güneş ile Jüpiter aynı hizada olacaklar. Şans kapıyı çalacak. Sınırlarınızı aşabilir, daha önceden cesaret edemediğiniz girişimlerde bulunabilirsiniz. Hak, adalet, hukuk konularında hassasiyetiniz yüksek olacak. Karma rüzgarları bu kez olumlu esecek. Umutlarınız yüreğinizi ısıtacak. vizyon sahibi olanlar bugünün kazananları olacaklar. 14 Nisan günü Venüs ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde hesaplar açılacak, bedeller ödenecek. Tamam mı, devam mı sorusu yanıtlanacak. Kendinizi yalnız, mutsuz ve baskı altında hissediyorsanız, kendinizle olan ilişkinize yatırım yapın. İlişkilerinizde tıkanma yaşıyorsanız, önce kendinizi sevin ve kendinize iyi davranın. Şans sizden yana olsun.

10 - 16 NİSAN HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın genelinde haberleşme, sözleşme, alım satım veya ticari işlere yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle bu alanlarda daha keyifli bir süreç içerisine girebilirsiniz. En yakınlarınız tarafından desteklenmek daha cesur hareket etmenize neden olabilir. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması bireysel ihtiyaçlarınız konusunda şanslı etkiler verecek. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, yüksek beklentiler içerisine girmemek olmamalıdır. Haftanın sonlarına doğru yalnızlık hissi ağır basmaya başlayabilir. Bu durum enerjinizin içeriye çekilmesine yol açabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın genelinde kazanç sağladığınız alana, birikimlerinize veya yatırımlarınıza yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle maddi konularda daha verimli bir süreç içerisine girebilirsiniz. Ekstra kazanç sağlama olanağı yakalamak keyfinizi oldukça arttırabilir. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması kontrol dışı gelişen konuları yönetmeye başlama şansı verebilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey , kendinize olan inancınızı kaybetmemenizdir. Haftanın sonlarına doğru çevrenizdeki kişilerin size karşı ilgisiz kaldığını düşünebilirsiniz. Bu durum değersizlik hissine kapılmanıza yol açabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın genelinde duygusal veya iş hayatınıza, sağlığınıza veya bireysel arzularınıza yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle insanlara karşı oldukça çekici bir enerji yaymaya başlayabilir, dış görünümünüze minik dokunuşlar yapmak isteyebilirsiniz. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması sosyal çevreniz içerisinde yıldızınızın parlamasına yol açabilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, kimseye acele yargıyla yaklaşmamak olmalıdır. Haftanın sonlarına doğru iş yerinde üstlerinizin baskısını üzerinizde hissetmeniz, yaptığınız işe karşı olan şevkinizin kırılmasına neden olabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın genelinde psikolojik sağlığınıza, içinde bulunduğunuz zorluklara yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle tek başınıza vakit geçirerek duygusal pillerinizi şarj etme imkanını yakalayabilirsiniz. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilir. Bu sayede yeni bir görev üstlenme fırsatı doğabilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, size karşı olan beklentileri karşılıksız bırakmamak olmalıdır. Haftanın sonlarına doğru katılmayı düşündüğünüz yabancı bir eğitim programı veya tatil planı iptal edilebilir. Bu durum biraz keyfinizin kaçmasına yol açabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın genelinde sosyal çevrenize, içinde bulunduğunuz ekip çalışmasına veya sosyal mecraları kullanımınıza yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle daha fazla sosyalleşme ihtiyacı hissedip, arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli programlar organize edebilirsiniz. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması ruhsal anlamda zorluklara karşı korunduğunuzu hissetmenize yol açabilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, kendinize karşı olan beklentinizi belli bir düzeyde tutmayı başarmanızdır. Haftanın sonlarına doğru bazı endişe duyduğunuz konularda eleştirilmek hoşunuza gitmeyebilir. Bu durum duygularınızı bastırmayı tercih etmenize yol açabilir.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftanın genelinde kariyer hayatınıza, gelecek hedeflerinize veya hayatınızda otorite figürü olarak kabul ettiğiniz kişilerle ilişkilerinize yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle hedeflerinizi gerçekleştirmek adına aradığınız desteği bulabilirsiniz. Bu durum kendinizi iyi hissetmenize yol açabilir. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması dış kaynaklar aracılığı ile gelir elde etme fırsatı yakalamanıza neden olabilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, bu geliri cömert bir şekilde savurmamak olmalıdır. Haftanın sonlarına doğru ortaklı işlerde çıkabilecek anlaşmazlıklar motivasyonunuzun düşüşe geçmesine sebep olabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftanın genelinde uzak yerlerle yapılan işlere, uzak akrabalarla bağlantılara veya seyahat planları yapmaya yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle yurtdışı bağlantılı tüm işlerinizin süreçleri daha kolay şekilde akmaya başlayabilir. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması ilişkinizde yeni bir boyuta geçme şansı elde etmenize neden olabilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, karşınızdaki kişiye karşı yüksek beklentiler içerisine girmemenizdir. Haftanın sonlarına doğru çalışma koşulları sınırlarınızı zorlamaya başlayabilir. Bu durum gerçekten ne istediğinizi sorgulamanıza yol açabilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftanın genelinde sağlığınıza, maddi imkanlarınızın durumuna, eşinizin maddi koşullarına yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle maddi imkanlarınızı daha verimli hale getirecek bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması çalışma koşullarınızın iyileşmesine yol açabilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, rehavete kapılmamak olmalıdır. Haftanın sonlarına doğru aşk hayatınızdaki monoton gidişat keyfinizin kaçmasına sebep olabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftanın genelinde eşinizle, ortağınızla veya iş birliği yaptığınız kişilerle aranızda gelişen durumlar gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle daha iyi gelir elde etmenizi sağlayabilecek kişilerle bağlantılar içerisine girebilirsiniz. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması aşk hayatınızın canlanmasına yol açabilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, karşınızdaki kişi hakkında hızlı yargıya varmamanızdır. Haftanın sonlarına doğru ailenizin bazı konularda önünüze engeller koyması huzursuzluğa kapılmanıza yol açabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftanın genelinde rutin sorumluluklarınıza, çalışma şeklinize veya ortamınıza yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte çalıştığınız kişilerin destek vermesiyle yoğunluğunuzu azaltabilirsiniz. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması gayrimenkul veya miras fırsatı yakalamanıza yol açabilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, yüksek beklentiler içerisine girmeden hareket etmenizdir. Haftanın sonlarına doğru en yakınlarınızın bazı konularda baskı yapması canınızın sıkılmasına yol açabilir. Bu baskıya gerçek duygularınızı gizleyerek yaklaşımda bulunmayı tercih edebilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftanın genelinde aşk hayatınıza, sosyal ilişkilerinize veya çocuğunuza yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle sevgilinizden gelecek sıcak bir adım her zamankinden daha keyifli hissetmenize yol açabilir. Sürprizlere açık olun. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması mesleğinizde tanınmanızı sağlayacak bir iş teklifi getirebilir. Şanslı hissettirecek haberler alabilirsiniz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, hızlı beklentiler içerisine girmemek olmalıdır. Haftanın sonlarına doğru kazancınızın kısıtlanması keyfinizi biraz kaçırabilir. Bu bağlamda bazı planlarınızı ertelemeniz gerekebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftanın genelinde ev yaşantınıza, ailevi meselelere veya yatırımlarınıza yönelik konular gündeminizde ön plana çıkabilir. Venüs'ün İkizler burcuna geçmesiyle evinizi daha konforlu bir yere dönüştürme olanağını elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bir süre evden çalışmak daha keyifli hissettirebilir. Ardından Güneş'in Jüpiter ile kavuşum yapacak olması kazancınızı arttıracak fırsatlarla karşılaşmanıza yol açabilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek şey, bonkör harcamalardan uzak durmanız gerektiğidir. Haftanın sonlarına doğru ebeveynlerinize karşı kendinizi kanıtlama çabası içerisine girebilirsiniz. Bu durum asıl duygularınızı göstermenize engel olabilir.