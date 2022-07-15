VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu
Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı
Sri Lanka tarihinin en büyük krizi sürüyor
Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor
Afyonkarahisar motokros yarışlarında binlerce kişiyi ağırlayacak
ABD'nin Orta Doğu çıkmazı ve Biden'ın diplomasi turu
Türk dünyasının edebi kişiliklerinin hayatı uluslararası festivalde anlatılacak
Devlet, tüm imkanlarıyla 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin yanında
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti
"Kardeş zannettim, kalleş çıktılar"
Cesaretin adı
KYK borçları için müjdeli haber!
Avrupa'ya "Türkiye haklı" diye seslendi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Saraçhane'de buluşalım
İzmir'deki cinayette kan donduran detay ortaya çıktı! Oğlunu arayıp bakın ne demiş!
Bay senatör, anahtar da ister misin!
Haberleri yapan medyayı suçladı
4 yıl sonra barıştılar
Bodrum güzeli
Elimdeki belgeler adam yakar
Marsel 2 yaşında
15 Temmuz 2022 Cuma 10:04:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 10:08:00

15 Temmuz'un destansı kahramanı: Ömer Halisdemir

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Komutanından aldığı emirle, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldüren Ömer Halisdemir, 17 kurşunla vatan toprağına düştü. Halisdemir, şehadetinin 6. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Milletin bağımsızlığına kast edenler 15 Temmuz 2016 gecesi harekete geçti. Bomba ve kurşun sesleri kulakları sağır ederken tanklar caddelerde milleti sindirmeye çalışıyordu. Üniformalı hainler namlularını halka doğrultmaktan geri durmuyordu.

Darbeci general Semih Terzi de millet egemenliğine pranga vurmaya çalışan hainlerdendi. Hedefinde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahı vardı. Üniformalı teröristler darbeci generali, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ise karargahı koruyordu.

İhaneti öğrenen Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı vakit kaybetmeden yıllardır omuz omuza çarpıştığı askerini aradı.

"SEMİH TERZİ VATAN HAİNİDİR ONU, KARARGAHA GİRMEDEN ÖLDÜR"

Verdiği emir darbe planını boşa çıkaracak ilk adımlardan biriydi. Aksakallı, "Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir onu, karargaha girmeden öldür" dedi.

Kahraman askerin son sözleri "Baş üstüne komutanım" oldu. Sesinde korkudan ve tereddütten eser yoktu.

Silahını bir kez daha kontrol edip karargahın önünde hainleri beklemeye başladı.

Darbeciler helikopterden iner inmez aralarına girdi. Silahını çıkarıp bir saniye bile düşünmeden tetiği çekti. Vatan hainine ihanetin faturasını göğsüne sıktığı kurşunlarla kesti.

Üniformasının, bayrağının ve vatanının şerefini canı pahasına korudu

Çil yavrusu gibi dağılan darbeci askerler namlularını Halisdemir'e çevirdi. Arkasından sıktıkları 17 kurşun onun adını milletin kahramanları arasına yazdırdı. Üniformasının, bayrağının ve vatanının şerefini canı pahasına korudu.

6 yıl önce şehit olan Kahraman askerin Niğde'deki kabri hiç boş kalmadı. Ona minnet borcunu dualarla ödemek isteyenler Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesindeki kabri başında buluşmaya devam ediyor.

Ömer Halisdemir adı artık bu topraklarda yetişen sayısız kahramanlarla birlikte anılıyor

Etiketler : 15 Temmuz 2016 ömer halis Niğde
İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet

İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet
Hayalleri gerçek oldu

Hayalleri gerçek oldu
Hayrana bayram hediyesi

Hayrana bayram hediyesi
Alparslan heyecanı

Alparslan heyecanı
‘Döngel' Kenan!

‘Döngel' Kenan!
‘Masal' olarak yazmış

‘Masal' olarak yazmış
Yeşillendi

Yeşillendi
Ekrana veda

Ekrana veda
Aşk hayatım nadasta

Aşk hayatım nadasta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX