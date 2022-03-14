TOGG'un CES fuarındaki sıralaması belli oldu

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14 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 12:30:00

CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!

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TOGG'un Twiter hesabından yapılan açıklamaya göre sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından “CES'in En İyi 20 Markası”ndan biri olarak TOGG'u seçti. TOGG'un 20 marka arasındaki sıralaması belli oldu.

Türkiye'nin otomobili TOGG, Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) dünya sahnesine çıkmıştı. Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg'u seçti.

6'NCI SIRAYA YERLEŞTİ

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada, "Exhibitor'ın 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6'ncı sırada yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

EXHİBİTOR'IN 2300 KATILIMCI ARASINDAN ADAY OLARAK GÖSTERDİĞİ EN İYİ 20 MARKA SIRALAMASINDA 6'NCI SIRADA YERİMİZİ ALDIK. #CES2022#USECASEMOBİLİTY®️#TOGG HTTPS://T.CO/PJKEABLPXP

&MDASH; TOGG (@TOGG2022) MARCH 14, 2022
Etiketler : Exhibitor Suudi müesses nizamı togg CES'in En İyi 20 Markası
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