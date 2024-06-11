Cep telefonları eklemlere de zararlı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Esen Hastürk, akıllı cep telefonlarının aşırı kullanımıyla ilgili, "Aynı duruş pozisyonundaki tekrarlayıcı el, bilek ve dirsek hareketlerinin bağımlılık derecesinde devam etmesi, eklem bölgelerinde sertleşme, kireçlenme, iltihaplanmaya bağlı olarak da sinir dokusunda baskıya ve hasara yol açıyor" dedi. Prof. Dr. Hastürk, "Beyin fonksiyonları üzerine de etki etmektedir" diye konuştu.