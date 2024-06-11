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11 Haziran 2024 Salı 07:31:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 07:31:00

Cep telefonları eklemlere de zararlı

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Uzmanlar, uzun süreli telefon kullanımının eklemlere zarar verdiği konusunda uyardı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Esen Hastürk, akıllı cep telefonlarının aşırı kullanımıyla ilgili, "Aynı duruş pozisyonundaki tekrarlayıcı el, bilek ve dirsek hareketlerinin bağımlılık derecesinde devam etmesi, eklem bölgelerinde sertleşme, kireçlenme, iltihaplanmaya bağlı olarak da sinir dokusunda baskıya ve hasara yol açıyor" dedi. Prof. Dr. Hastürk, "Beyin fonksiyonları üzerine de etki etmektedir" diye konuştu.

Etiketler : eklem cep telefonu kemik
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