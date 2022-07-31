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CEO'su kesin tarihi duyurdu: TOGG Avrupa'da da yollarda!
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31 Temmuz 2022 Pazar 20:11:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 20:11:00

CEO'su kesin tarihi duyurdu: TOGG Avrupa'da da yollarda!

Kaynak: İHA

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TOOG CEO'su Gürcan Karakaş, aracın 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de, bu tarihten 18 ay sonra da Avrupa'da yollarda olacağını söyledi. Karakaş, TOGG'un 300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacağını ifade etti.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Samsun E-Dergi'nin TEKNOFEST için özel sayısında yer alan röportajında önemli açıklamalarda bulundu.

TOGG için ifade edilen "Bir otomobilden daha fazlası" sloganının anlamına değinen Karakaş, "Ekosistem, sözlük anlamıyla canlı ve cansız varlıkların etkileşimleriyle oluşan ve birbirlerini besleyerek süreklilik arz eden bir düzeni tarif ediyor.

Mobilite ekosistemi ise bütün ulaşım alternatiflerinin ve hayatımıza değer katacak her türlü hizmetin birbirine akıllı bir şekilde bağlı ve interaktif olduğu bir dünya demek. Otomotiv endüstrisi de büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüşüyor, oyunun kuralları değişiyor. Bugünün otomobil dünyası ürün konseptini oluşturma, aracı geliştirme, üretme, satış ve sonrasındaki işleyişlerle ilgileniyor. Bizim işimiz ise klasik araç üreticilerinin işinin bittiği yerde başlıyor, biz otomobili yeni nesil akıllı cihaza dönüştürüyoruz. Çünkü değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda geçmişte telefonda yaşanan dönüşüm bugün otomotivde yaşanıyor" diye konuştu.

Karakaş, şöyle devam etti:

Başından itibaren akıllı cihazımızı kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık. O nedenle de başından itibaren her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi bu şekilde oluşturduk. İngilizcede ağa bağlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araçlar için 'case' kısaltması kullanılıyor. Ama bu bizim için yeterli değildi. Bunun başına 'kullanıcı odaklı-user-centric, akıllı-smart ve empatik-emphatic' kelimelerini de ekledik çünkü bizim yaptığımız, yapacağımız işin farkını bu kavramlar tanımlıyordu. Ortaya İngilizcesi 'USE-CASE Mobility' olan bir kavram çıktı ve biz de küresel rekabete hazırlandığımız için biz kavramı TOGG adına ticari marka olarak dünya çapında tescil ettirdik."

Karakaş, TOGG'un ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye'de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa'da yollara çıkacağını belirterek, "300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan TOGG SUV, 200 ve 400 beygir güç sunacak, 200 BG'likversiyon 7,6, 400 BG'lik versiyon ise 4,8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir. Türkiye'nin şarj alt yapısını güçlendirmek üzere de bir şirket kurmuş, bu amaçla bin adet hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalarına başlamıştır" şeklinde konuştu.

2023'te TOGG'un yollara çıkması ile birlikte gelecek talebi karşılamak üzere planlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Karakaş, "Gemlik tesislerimizde yılda 175 bin adet akıllı cihaz üretebilecek kapasitemiz var. Zaman içinde belli bir plan ve program çerçevesinde gerek ülkemizden, gerekse bir süre sonra ihracata başlayacağımız Avrupa pazarından gelecek talebi sağlıklı bir şekilde karşılamak üzere çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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