VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD: Rusya nükleer silah kullanırsa sonuçları ağır olacak
Ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan vitrine çıkıyor
Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'dan geçti
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı
NATO, Rusya'nın “kirli bomba” iddiasını reddetti
ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Hakkari'de iki bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
174 Gıda Hattı'na 2,8 milyon başvuru yapıldı
Başkan Erdoğan, Yusuf İslam'ın konserini izledi
Bakan Nebati, 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı için Riyad'a gidecek
Tatar: Doğu Akdeniz'de Türk varlığının devam etmesi için KKTC çok önemlidir
Başkan Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı
Sinop'ta sezonun son kruvaziyeri uğurlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine başsağlığı
Fransa'da akaryakıt tedarikini sekteye uğratan grevler 2 rafineride sürüyor
Biden yaşının ve sağlığının sorgulanmasının "tamamen meşru" olduğunu söyledi
Zelenskiy: Moskova Tahran'ın nükleer programına destek verebilir
Arkadaşını kazara öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu en büyük mirasımız olacak
İlaç ve tıbbi malzeme yolsuzluğunda 26 kişi tutuklandı
AB'de vatandaşların neredeyse yarısı hava kirliliğinden şikayetçi
Savunma sanayiinin kalbi İstanbul'da atacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok ciddi bir kazaydı
25 Ekim 2022 Salı 00:26:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 00:26:00

Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'dan geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Cemevlerine yönelik düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklifle, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar teminat alma, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki veriliyor.

Teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3'ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kamulaştırma bedelleri ödenmesi halinde, işlemler kesinleşmiş kabul edilecek

Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak açılan davalarda idarenin sürekli muhatap olması ve aynı taşınmaz için mükerrer ödeme yapmak zorunda kalması nedeniyle bir düzenleme yapılıyor.

Buna göre kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, tebliği dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilecek. Bu hüküm, tebliği dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri bulunmasına rağmen idare adına tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ilişkin mahkemelerce hükmedilen bedel, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi için, icra takibine gidilmeden önce davacı banka hesap numarasını yazılı şekilde davalı idareye bildirecek. İdare de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak.

İcranın geri bırakılması talep edilirse idarenin teminat gösterme zorunluluğu olmayacak.

Açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler idarelerce yapılacak.

Davalarda hükmedilen tazminat için idarelerin bütçelerinde özel pay ayrılacak

Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4 Kasım 1983 tarihinden 28 Temmuz 2021 tarihine kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara veya kaynaklara malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde davalı idarelerin bütçelerinde özel bir pay ayrılacak.

Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin yüzde üçü, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde üçü oranında bütçelerinde pay ayrılacak.

Alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması halinde, ödemeler, taksitlerle gerçekleştirilecek. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınacak. Taksitli ödeme süresince kanuni faiz ödenecek.

Etiketler : Cemevleri Meclis Düzenleme
Hasat zamanı

Hasat zamanı
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
Ulusalda 'Güzel Günler'

Ulusalda 'Güzel Günler'
Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor

Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor
Altıncı kez sahnede

Altıncı kez sahnede
Mali korkuttu

Mali korkuttu
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Kırmızı imaj

Kırmızı imaj
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX