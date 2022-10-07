Başkan Erdoğan duyurdu: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan ve temeli yeni atılan Cemevleri'nin törenine katılmak üzere Kadıköy'de bulunan Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ne geldi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı, tüm cemevlerinin yönetimini yürütecek.

Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacağız. Bu kurumsal yapı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olacak.

Alevi-Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, muhtarlara, belediyelere bağlı Cemevlerin tamamını yürütecektir. Hizmetlerden eğitim faaliyetlerine kadar bu kamu güvencesi desteği ve denetimiyle görevlendirilecektir."