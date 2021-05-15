Çember daralıyor! 48 saat içerisinde iadesi yapılacak

Kripto para borsasını sarsan vurguna ilişkin soruşturma kapsamında, Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı.

TRT Haber'in haberine göre Arnavutluk'taki operasyona destek için giden Türk polisi geri döndü.

Gözler şimdi, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.

OPERASYONUN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.

Üst düzey emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İADESİ 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer'in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.