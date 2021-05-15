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15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:25:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:25:00

Çember daralıyor! 48 saat içerisinde iadesi yapılacak

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandıran Özer le ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Kripto para borsasını sarsan vurguna ilişkin soruşturma kapsamında, Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı.

TRT Haber'in haberine göre Arnavutluk'taki operasyona destek için giden Türk polisi geri döndü.

Gözler şimdi, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.

OPERASYONUN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.

Üst düzey emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İADESİ 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer'in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.

Etiketler : Kripto para borsası Faruk Fatih Özer Arnavutluk Thodex
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