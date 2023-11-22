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22 Kasım 2023 Çarşamba 08:29:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 08:29:00

Çember-6 operasyonu! Aranan zanlılar akalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen Çember-6 operasyonlarıyla 2 bin 136 aranan zanlının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen "Çember Operasyonları" kapsamında, arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çember Operasyonları kapsamında yurt genelinde son 3 günde çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde, haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 136 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, yakalananlardan 6'sının 10 yıldan uzun, 11'nin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 119'unun ise 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.

Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

Etiketler : çember-6 operasyon yakalama
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