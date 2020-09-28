Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! İkinci iddianame düzenlendi

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:59:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 11:59:00
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı
Kaynak: IHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistanlı 6 şüpheli için ikinci iddianame düzenlendi. İddianamede 2 şahıs hakkında tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2. iddianame hazırlandı. 6 şüphelinin yer aldığı iddianamede 2 şahıs hakkında tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
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