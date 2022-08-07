Cemal Enginyurt'a soruşturma... Koruması gözaltına alındı

TV100'de bir tartışma programının konuğu olan gazeteci Latif Şimşek, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'la tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması, Şimşek'e saldırıp darp etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şimşek'in şikayetçi olması üzerine tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

İstanbul Emniyeti, olayın yaşandığı stüdyodaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde, Enginyurt'la birlikte Şimşek'e saldıran kişinin Emrah Topal olduğu tespit edildi. Saldırgan gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alınacağı öğrenildi.

Korumanın saldırı anı stüdyonun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.





'KASTEN ÖLDÜRME'DEN KAYDI VAR

Saldırgan Emrah Topal'ın suç dosyası kabarık çıktı. Topal'ın "kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.