İstanbul Sözleşmesi kriz çıkardı...

Seçime sayılı günler kala altılı masada tartışmalar sürüyor. Kendi arasında iç çekişmeler yaşayan masanın ortakları her gün yeni bir krizle gündeme geliyor. Son olarak İstanbul Sözleşmesi üzerinden ayrımlar başladı.



Muhalefetin sözcüsü Cumhuriyet gazetesi İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelere geri dönülecek iddiasında bulundu.

ÇELİŞKİ MASASI

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yalanlayan bir açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Bülent Kaya'dan geldi. Kaya'nın "Söz konusu sözleşme mutabakat metninde yok" ifadeleri altılı masada yaşanan çelişkiyi gözler önüne serdi.

KILIÇDAROĞLU İLK İŞİM DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz sene yaptığı konuşmada, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle. İlk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" demişti.

"ALTILI MASA'NIN ORTAK METNİNDE YER ALMADI"

Altılı masa, 'Ortak Mutabakat Metni'ni açıkladı.

Metinde olanlar kadar olmayanlar da dikkat çekti. Ortak metinde İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması dikkat çekti. CHP ve İYİ Parti, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından sonra eleştirilerini sıralamışlardı. Her iki parti de vaatleri arasında İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe konmasını istiyordu. Ancak ortak politikalar metninde İstanbul Sözleşmesi yer almadı.

İYİ PARTİ İLE SAADET ARASINDA NEZAKETSİZLİK KRİZİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışı yapan İYİ Partili Ümit Özlale'ye sert tepki gösterdi. Arıkan yaptığı konuşmada, "Bu çıkış siyasi bir nezaketsizliktir. Biz İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerine saygı gösteriyorsak aynı nezaketi de İYİ Partililerden görmek isteriz" ifadelerini kullandı.