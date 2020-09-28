  • BIST
    1121.17
  • Dolar
    7,8059
  • Euro
    9,1045
  • Altın
    472,1520
İstanbul
15 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Görevden alınan Katalonya Başkanı Torra hukuki mücadelesini Avrupa'ya taşıyacak
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon Kovid-19 hızlı test kiti sağlayacak
Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi
YTB'den 'Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Programı'
Biden, Trump'ın yüzde 2 önünde
Çelik'ten provokasyon uyarısı: Türkiye'deki Ermeni vatandaşları tehdit etmelerine izin vermeyiz
Mısır İdari Mahkemesi, Mursi'nin oğlu dahil 6 avukatı barodan ihraç etti
Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı
'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi
Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı
Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
ABD ve Yunanistan arasında Ortak Bilim ve Teknoloji Anlaşması imzalandı
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail güçleri İkinci İntifada'dan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldı
Sağlık Bakanı Koca'dan TRT'ye teşekkür
İletişim Başkanlığından Preveze Deniz Zaferi için hologram gösterisi
Bakan Selçuk: Eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir
MSB acı haberi duyurdu: Tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu
Akıllı ulaşım sistemleri eylem planı açıklanacak
Bağcılar'da freni tutmayan kamyonetin altında kalan sürücü öldü
Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun dağıtılacak
28 Eylül 2020 Pazartesi 23:14:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 23:14:00

Çelik'ten provokasyon uyarısı: Türkiye'deki Ermeni vatandaşları tehdit etmelerine izin vermeyiz

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı twitter'tan yaptığı paylaşımda, "Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan'a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevk etmek isteyenler provokasyon peşindedir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını, bu haksız ve hukuksuz eylemin karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bir kısmını tehdit ya da taciz edenlerin yaptığı provokasyondur, bu ülkeye kötülük etmektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez. Hangi sebeple olursa olsun vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmaya çalışanlar ülkemize kötülük etmek isteyenlerdir. Ermenistan'a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevk etmek isteyenler provokasyon peşindedir.

Çelik, Türkiye'nin sosyal bünyesine karşı kimsenin kışkırtıcılık yapamayacağını belirterek, Türkiye'nin sosyal bünyesinin bağışıklık sisteminin her türlü provokasyon virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahip olduğunu aktardı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER