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21 Mart 2022 Pazartesi 18:25:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 18:25:00

Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası Haziran ayında asgari ücrete zam yapılmasına ilişkin, 'Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğunda ilgili bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapacaktır.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

- Diyarbakır annelerinin ayağına gidiler. Oturduğunuz yerden ayağınıza çağıramazsınız.

- Türkiye'nin barış için çabası tüm dünyadan takdir görüyor.

- Sosyal güvencesi olsun olmasın bütün yaşlılarımızın yüksek kalitede yaşlı bakım merkezlerinde hizmet alması güvence altına alınmıştır.

- (Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin) Barışın sağlanması için 35 liderle görüşüldü.

- Gelinen süreçte en büyük arzumuz, kalıcı bir ateşkesin ortaya çıkması ve artık barış anlaşmasının imzalanması.

- 28 Şubat yeniden canlanıyormuş gibisinden açıklamalar var. Bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. 28 Şubat uygulamalarını ortadan kaldıran uygulamalara en büyük desteği biz verdik

- (Adana'daki eylemler) Provokasyonları görüyoruz. Haftada neredeyse 1 gün sokakların sistematik şekilde karıştırılmaya çalışıldığını biliyoruz

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

- Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğunda ilgili bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapacaktır.

Etiketler : MYK Ömer Çelik Türkiye
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