Çelik'ten İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç makamlarınca Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yarın için Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik paylaşımında şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

İSVEÇ ELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

İsveç'te, yarın 'Kuran-ı Kerim'in yakılması' eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.