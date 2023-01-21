Çelik: İsveç'in yaptığı ifade hürriyeti değil, insani değerlere düşmanca yaklaşımdır
Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, !İsveç'in yaptığı ifade hürriyeti değil, insani değerlere düşmanca yaklaşımdır!" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" dedi.
İsveç'te geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan PKK rezaleti sonrasında Stokholm'de de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'teki provokasyonlara Twitter'da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
İsveç'in bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin verdiğini vurgulayan Çelik, "Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.
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