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21 Ocak 2023 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 18:22:00

Çelik: İsveç'in yaptığı ifade hürriyeti değil, insani değerlere düşmanca yaklaşımdır

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, !İsveç'in yaptığı ifade hürriyeti değil, insani değerlere düşmanca yaklaşımdır!" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" dedi.

İsveç'te geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan PKK rezaleti sonrasında Stokholm'de de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'teki provokasyonlara Twitter'da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

İsveç'in bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin verdiğini vurgulayan Çelik, "Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ömer Çelik İsveç AK Parti
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