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03 Mart 2022 Perşembe 00:56:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 00:57:00

Çelik: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya'ya tepki göstermenin doğru olduğunu ancak kültür düşmanlığı ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmenin yanlış olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rus kültürüne yasak getirmenin ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmenin yanlış olduğunu söyledi.

Çelik, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir.

Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus Şef Valery Gergiev'i uzaklaştırması, bir İtalyan Üniversitesi'nin Dostoyevski dersini kaldırması kendi kendini cezalandıran adımlardır. İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez.

Toplumlar arası barış köprüleri kuran kültür ve sanatı yüceltmek temel prensibimiz olmalıdır. Siyasi mücadeleyi sanata düşmanlık olarak ele almaktan uzak durulmalıdır."

Etiketler : Ömer Çelik AK Parti sosyal medya Rusya
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