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27 Nisan 2023 Perşembe 00:15:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 00:15:00

Çelik: Cumhurbaşkanımız programlarına aynı şekilde devam edecek

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında "ahlaksızca yalan haber yapıldığını" belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında "ahlaksızca yalan haber yapıldığını" bildirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır." ifadesini kullanan Çelik, Erdoğan'ın küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edeceğini belirtti ve şunları kaydetti:

"Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız. Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz."

Etiketler : çelik sosyal medya erdoğan
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