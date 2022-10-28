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28 Ekim 2022 Cuma 22:30:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 22:30:00

Çelik: Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Çelik, "Anayasa bir milletin toplumsal sözleşmesini ve gelecek vizyonunu ifade eder. Dolayısıyla Türkiye'nin, milletin tamamen alttan yukarıya doğru yaptığı bir anayasanın bir türlü mümkün olmaması aslında milletimize karşı hepimizin borcudur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce "Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan ise 99 yıl sonra bugün "Türkiye Yüzyılı" dedi.

Türkiye yüzyılı bir özgüven devrimidir.

Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur.

Anayasa bir milletin toplumsal sözleşmesini ve gelecek vizyonunu ifade eder. Dolayısıyla Türkiye'nin, milletin tamamen alttan yukarıya doğru yaptığı bir anayasanın bir türlü mümkün olmaması aslında milletimize karşı hepimizin borcudur.

Türkiye'nin millet iradesine dayanan bir anayasa, hava ve su kadar acil ihtiyacıdır. Bunu inşallah seçimlerden sonra hayata geçirmek üzere daha büyük bir irade ortaya koyacağız.

Biz Cumhur İttifakı olarak bu borcu ödemeye hazırız, AK Parti olarak bu borcu ödemeye hazırız. Bununla ilgili olarak milletin bize verdiği ödevi yerine getirmeye hazırız. İnşallah 2023 seçimleri bunun için bir milat olacak milletimizi bu anayasa ile buluşturacağız.

Şimdi şöyle bir şey var tabii, Cumhuriyet hepimizin göz bebeği ancak Cumhuriyet en çok gençlere yakışır. Cumhuriyetin geleceğini gençler temsil ediyor.

Bugün genç arkadaşlarımızın bilimde, sporda gösterdiği performans Türkiye'yi geleceğe taşıyor.

15 Temmuz'da ülkemizin üzerine çöken karanlık vesayeti, kendi milletine silah, tank doğrultan vesayeti yendik, Cumhuriyetimiz geleceğe güvenle bakıyor. Şimdi, "Dünya beşten büyüktür" ilkesiyle küresel vesayetle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Şimdi bağışıklık konusunda bir avantajımız var. Onların yeni yeni karşılaştığı olayları biz on yıllarca uğraşmışız, aşmışız. Onların eksen kayması var dediği her konuda, Türkiye, eksenini Ankara merkezli kurmuştur.

Terörle mücadelemiz dünyanın en meşru mücadelesidir.

Kılıçdaroğlu helalleşme diyorsa çıkıp özür dilemeli.

Etiketler : Başkan Erdoğan ak parti Kılıçdaroğlu ömer çelik
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