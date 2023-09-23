Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 20.30 sıralarında Çavuşbaşı Süleymaniye Caddesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor.