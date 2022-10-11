Çavuşoğlu'ndan Suriye mesajı: İlerleyen zamanlarda temaslar olabilir

Suriye'de akan kan dursun! "Barış için rejim ve muhalefet anlaşmalı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki temaslara ilişkin "Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki temaslara ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği gayet açık. Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Bu savaşın bedelini en çok biz ödedik. Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir" dedi. Çavuşoğlu, Şam ile ilerleyen zamanlarda temasların olabileceğini söyledi.

ADALET ŞART

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Rusya'nın ilhakı, Moskova'da atılan adımlar durumu zorlaştırdı. Kırım hâlâ çözülmemiş bir sorunken ilhak süreci Ukrayna bakımından zor hale getirdi. Ukrayna için uygulanabilir bir ateşkes, adil bir barış olmalı. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ateşkes olmadan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlamamız mümkün değil. Ukrayna için adalet gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR'

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren dışişleri bakanı, "Yunanistan Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsız. Eğreti ata binen çabuk düşer. Benim arkamda ABD var AB var deyip durmayın. Karşında güçlü bir Türkiye var" ifadelerini kullandı. Yunanistan'a seslenen Çavuşoğlu, "Gel adaların silahsızlandırmasını Uluslararası Adalet Divanı'na taşı" dedi.