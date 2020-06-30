Türkiye'den Macron'a Libya tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Macron dürüst davranmadı. Fransa, Libya'da bir darbeciyi destekliyor. NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AB'nin Türkiye'ye mülteciler konusunda 6 milyar avro sözü vardı. Şu anda bir tartışma var. AB, 4,7 milyar avro ödediğini söylüyor ama Türk meslektaşlar böyle düşünmüyor. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, AB'nin ödemeyi yapmasını, gerekirse yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini söylüyoruz."