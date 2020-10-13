Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Devam eden çatışmalardan endişe duyuyoruz. Minsk grubu eş başkanlarını destekliyoruz. Başka herhangi bir alternatif yok. Askeri bir çözüm olamaz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasında satır başları:

Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz ama buna ilaveten Ermenistan'a da çekil çağrısı yapılırsa, o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz ancak bu çağrı yapılmıyor. Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz Rusya çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz.



"HANGİ YETKİYLE BUNU SÖYLERSİNİZ?"

Mevkidaşımın kullandığı bir takım ifadeler var onlara da cevap vermek durumundayım. Örneğin Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz tamam. Siz kimden aldığını yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istiyoruz. Suriye, İsveç yönetimine veya AB'ye böyle bir yetki mi verdi?

Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz PKK'ya destek olmak için çekil diyorsunuz. İdlib'den de çekilmemizi istiyor musunuz? İstemiyorsunuz çünkü 3 milyon mülteci gelecek çekilirsek. İnsani konularda duyarlılığını takdir ediyoruz. İnsani yardımda da öncü ülkelerden birisiniz ama teröristlerle Suriyeli kardeşlerimizi ayırt edelim.

İTİRAZIMIZ BU ÇİFTE STANDARTA

İkincisi siz diyorsunuz ki, Kıbrıs'ın egemenlik hakkı. Peki niye Kıbrıs Türkleri'nin haklarından niye bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynakları üzerinde onların hakkı yok mu? Neden buna vurgu yapamıyorsunuz? Çünkü AB içinde dayanışma sergilemek istiyorsunuz. Ama yanlış işte dayanışma içinde olmak insani körleştirir. Yunanistan, sınırda ve Ege denizinde bu kadar mültecinin botlarını batırırken, niye onları eleştirmiyorsunuz? Bizim de samimi olarak itirazımız bu çifte standarta. Lütfen bunlardan kurtulun.

DİĞER KÜRTLERİ DE DİNLEYİN

Biz PYD/YPG/PKK hiç ayrım yapmıyoruz. Siz böyle görmek istiyoruz. Ofis açtırdınız, ofisin başına gelen adam kara para akladı. Bunlar terörist. Suriyeli diğer Kürtleri dinleyin. Avrupa'daki Suriyeli Kürtleri dinleyin. PKK dışında birçok Kürt dernek var. Onlarla sizleri buluşturabiliriz.