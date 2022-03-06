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06 Mart 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 08:49:00

Çavuşoğlu'ndan güvenli tahliye için uyarı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Önceliğimiz Ukrayna'dan vatandaşlarımızın çıkarılması. Ukrayna genelinde ateşkes uygulanmalı ve kalıcı olmalı” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret ettiği Bakü'de açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki Türk vatandaşları ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Önceliğimiz Ukrayna'dan vatandaşlarımızın çıkarılması. Ateşkes Ukrayna genelinde uygulanmalı ve kalıcı olmalı" dedi. Çavuşoğlu, Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz" diye konuştu.

KORİDOR AÇILMALI

Çavuşoğlu şunları söyledi; "Bir taraftan öncelikli olan konu nedir? Vatandaşlarımızın sağ salim Ukrayna'dan çıkarılması. Bunun için de bazı bölgelerde süreli ateşkes ilanı oldu. 9'la 16 arasında... Biz bunun tabii kalıcı olmasını istiyoruz ve tüm Ukrayna genelinde olmasını istiyoruz. Öncelikle insani ateşkesin her yerde olması lazım. Sumi'de vatandaşlarımız var henüz onları daha çıkaramadık tehlikeli olduğu için güzergahlar. İnsani koridorların açılması için mümkünse batıya doğru içinde, orada mümkün değilse Rusya tarafına koridor açılması için çalışıyoruz."

"Ülkede ciddi sıkıntılar var. Biz vatandaşlarımızı kurtarıyoruz da orada kalan insanlar var. Ukrayna'da yaşayan insanlara insani yardımların ulaştırılması için de beraber çalışıyoruz. Özellikle tahliye konusunda da attığımız adımlara baktığımız zaman 11 bin 24 vatandaşımızı buraya, Türkiye'ye getirmek üzere yola çıkardık."

KULEBA İLE LAVROV'LA GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde, sivillerin tahliyesi için koridor oluşturması mutabakatından memnuniyet duyduğunu söyledi. Çavuşoğlu daha sonra da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

UÇAKLARIMIZ TAHLİYE İÇİN BEKLİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığını ziyaret etti. Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı Ukrayna'ya gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Oramiral Adnan Özbal ualtı Taarruz (SAT)
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