VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar savaş suçu'
Kurtulmuş: Bunun hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz
Türkiye'de 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
Çavuşoğlu ve Dönmez İsrail'e gidecek
Testi pozitif olanlar sınava girebilecek mi? ÖSYM açıkladı
Başkan Erdoğan: İsrail ile enerji alanında iş birliğine hazırız
Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi
AB liderleri yarın Ukrayna gündemiyle Paris'te buluşacak
Kar yurdu yeniden etkisi altına aldı: 6 ilde okullar tatil edildi
‘İyiliğin Kadınları' sergide buluştu!
Orbiter, 26 Mart'ta Güneş'e en yakın konumda olacak
İyimser insanlar daha uzun yaşıyor
Torununun torununun çocuğunu gördü!
Yılın ilk eriğinin kilosu 600 TL
Önce ailesinin sonra tüm engellileri sesi oldu
AB: Rusya Ukrayna'yı sivil gözetmeden bombalayacak
Tüketicileri daha ileri seviyede koruyacak yeni düzenlemeye ilişkin detaylar netleşiyor
Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Ankara'da
SSB Başkanı Demir'den dikkat çeken çıkış
TEKNOFEST 2022'de İlk Kez Düzenlenen Özel Bir Yarışma: Çip Tasarım Yarışması
Rusya: ABD ekonomik savaş ilan etti
Volkan Tarı Türkiye'de Reklamcılık ve Medya Sektörü Hakkında Açıklamada Bulundu
İstanbul'da okullar tatil edildi
09 Mart 2022 Çarşamba 19:47:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 19:47:00

Çavuşoğlu ve Dönmez İsrail'e gidecek

Kaynak: AA / TRT Haber

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e gidecek. İki bakan, İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi için resmi temaslarda bulunacak.

2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile düzenlediği ortak basın toplantısında enerji güvenliğine değindi. Erdoğan, "Enerji alanında yürütülecek projelerde işbirliğine hazırız" dedi.

Türkiye'nin böylesi projeleri hayata geçirebilecek tecrübe ve kapasiteye sahip olduğunu da belirtti.

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı ortak basın toplantısında duyurdu.

Başkan Erdoğan, "Dışişleri Bakanımızın Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini önemsiyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail'e gidecek. Karşılıklı büyükelçi atanması konusu Çavuşoğlu'nun İsrailli mevkidaşı ile yapacağı görüşmede ele alınacak.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Çavuşoğlu Herzog i
Feyyaz mutfakta başarılı

Feyyaz mutfakta başarılı
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Annenin gönlünü fethetti

Annenin gönlünü fethetti
Kadın olmanın zorluklarını anlattı

Kadın olmanın zorluklarını anlattı
Yaban hayvanlarına özel hastane

Yaban hayvanlarına özel hastane
Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar

Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar
31 yıldır babasını arıyor

31 yıldır babasını arıyor
İşlerine karışmam

İşlerine karışmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER