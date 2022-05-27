VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antik Mısır'a ışık tutan 50 bin eser
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni Ve Fetih Kutlamaları Daveti
Milli gemiler Azerbaycan'da göreve talip
Terör örgütü YPG/PKK kazıdığı tünellerin içine hücreler inşa ediyor
'Terör koridoru' hayalini Mehmetçik yıktı
Bakan Özer'de öğretmenlere izin açıklaması
Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması!
Gökbey'e milli motor takılacak
Bir ilçemize talih kuşu kondu
27 Mayıs alçaklığı yalanlarla geldi!
Bakan Varank müjdeyi verdi: 3 kritik anlaşma imzalanacak
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Borsa güne yükselişle başladı
Al Jazeera, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacak
ABD'de iç terör ofislerinin kurulmasına yönelik tasarı Cumhuriyetçilerin engeline takıldı
AK Partili Kurtulmuş, Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü'ne katıldı
Blinken'dan Çin'e mesaj: Çatışma veya yeni bir soğuk savaş peşinde değiliz
Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi
Türkiye ilan etti: Biz gereğini yaparız
2,5 milyonluk oyuncak
Tek kişilik performans
Yeniden İstanbul'da
Listelere girdi
27 Mayıs 2022 Cuma 12:26:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 12:34:00

Çavuşoğlu: Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık yeni stratejik konseptte yer almalı

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık NATO'nun yeni stratejik konseptte yer almalıdır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır." dedi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO FİLLANDİYA İSVEÇ Türkiye-Romanya-Polonya
Şampiyona şarkı yazdı

Şampiyona şarkı yazdı
10 yıldır çalışıyorum bir evim yok

10 yıldır çalışıyorum bir evim yok
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Bütün yaz gezecekler

Bütün yaz gezecekler
Makyaj paniği

Makyaj paniği
Selin kırmızı halıda

Selin kırmızı halıda
Konser maratonu

Konser maratonu
Kızları olacak

Kızları olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX