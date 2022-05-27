Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır

Çavuşoğlu: Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık yeni stratejik konseptte yer almalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık NATO'nun yeni stratejik konseptte yer almalıdır" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır." dedi.
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