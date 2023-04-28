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Çavuşoğlu: Sudan'da tansiyon yüksek, olaylar devam ediyor
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28 Nisan 2023 Cuma 19:29:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 19:29:00

Çavuşoğlu: Sudan'da tansiyon yüksek, olaylar devam ediyor

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu; "Sudan'da tansiyon yüksek, olaylar devam ediyor. Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi sürüyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Sudan'da tansiyon yüksek, olaylar devam ediyor. Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi sürüyor. 1834 vatandaşımızı tahliye ettik. Bize dönmek istiyoruz diyen her bir vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz.

Her iki tarafın da bize karşı kötü niyeti yok fakat bir uçağımızın kuyruğuna kurşun isabet etti. İncelemeler sürüyor. Uçaklarımızın güvenliğini de garanti altına alarak tahliyeyi sürdürüyoruz. Sudan'dan bugün tahliye uçağımız 270 vatandaşımız ile ayrıldı.

"TÜRKİYE 2 KONUDA MARKA OLDU"

Türkiye 2 konuda marka oldu. 1 arabuluculuk, 2 tahliye. COVID_19 zamanında 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Başka ülkelerden insanları da yurtlarına kavuşturduğumuz oldu. Kolay bir dönem değildi. Stratejik yöntemler bularak çok sayıda vatandaşımızı getirdik. Herkes büyükelçiliklerini kapatırken biz tam kapasite çalıştık.

Kim bizden yardım istiyorsa biz inancına kökenine bakmadan yardımcı oluyoruz. Devletin girişimci ve insani politikalarının kaynağı bizim insanımızın yapısıdır. Ecdadımızdan kalmış bir miras.

Etiketler : sudan türkiye Çavuşoğlu
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