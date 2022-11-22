22 Kasım 2022 Salı 18:29:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 18:29:00
Çavuşoğlu İspanyol ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Kaynak: DHA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü.
Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ta Libya Dışişleri Bakanı Necla Mangoush ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.
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