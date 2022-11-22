Çavuşoğlu İspanyol ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Çavuşoğlu İspanyol ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ta Libya Dışişleri Bakanı Necla Mangoush ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.