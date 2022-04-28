Çavuşoğlu: Panama Latin Amerika'daki en önemli ortaklarımızdan biridir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretleri kapsamında bulunduğu Panama'da ülkenin en köklü gazetelerinden La Estrella de Panama'ya "Türk Dışişleri Bakanı'nın bu ilk resmi ziyareti, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel iş birliğimizde yeni ufuklar açacaktır" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK DİPLOMATİK AĞLARDAN BİRİNE SAHİBİZ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkileri hakkında, "Latin Amerika ve Karayipler ülkelerine yönelik açılım politikamızın ardından, şu anda 17 büyükelçilik ile bölgedeki en büyük diplomatik ağlardan birine sahibiz. Latin Amerika'ya yönelik artan bu ilgi, ekonomik ilişkilerde de çarpan etkisi yaptı ve Türkiye'nin bölge ile olan ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltti" sözlerini kullandı.

Türk Hava Yollarının Latin Amerika ülkelerine gerçekleştirdiği uçuşlarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu uçuşların iki bölge arasında bir hava köprüsü oluşturduğunu ve hem ekonomik iş birliği hem de insani ilişkileri kolaylaştırdığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kolombiya ve Meksika ofislerinin faaliyetlerinden bahsederek, TİKA'nın bölgede yaklaşık 500 projeye imza attığını aktardı.

"PANAMA İLE İLİŞKİLERİMİZE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye-Panama ikili ilişkileri hakkında Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Panama ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Panama, demokrasisi, istikrarı, liberal ekonomisi ve eşsiz coğrafi konumu ile Latin Amerika'daki en önemli ortaklarımızdan biridir. Büyükelçiliklerimizin sırasıyla 2014 ve 2015 yıllarında karşılıklı olarak açılmasından bu yana ilişkilerimiz özel bir ivme kazanmıştır. Halen gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğuna inandığımız ikili ticaret hacmimiz 300 milyon ABD Dolarını aştı. Dolayısıyla ticaret hacmimizi artırmak bizim için kesinlikle ortak bir öncelik. Ama aynı zamanda enerji, tarım, deniz ticareti ve tabii ki inşaat gibi alanlarda Panama ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz."

"TÜRKİYE, PANAMA'YI BİR KAPI OLARAK GÖRMEKTEDİR"

Çavuşoğu, Türk inşaat firmalarının dünyada başarılı bir üne sahip olduğunu belirterek, "İnşaatın Panama ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu bilerek, Türk şirketlerinin ortak girişimler dahil olmak üzere yüksek kaliteli performanslarıyla Panama'daki birçok projeye büyük katkı sağlayabileceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Panama'nın stratejik konumuna binaen Çavuşoğlu, "Türkiye, okyanuslar ve kıtalar arasındaki stratejik konumu nedeniyle Panama'yı ikili iş birliğimizin sınırlarının ötesinde, tüm Latin Amerika bölgesine ulaşmak için bir kapı olarak görmektedir. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kavşağında bulunan Türkiye'nin Panamalı ticari işletmelere daha geniş coğrafyada büyüme fırsatları sunduğuna inanıyoruz" mesajını verdi.

Çavuşoğlu, Panama'nın iklim değişikliğine karşı başarılarını aktararak, "Panama'yı önemli bir ortak olarak görüyor ve iklim değişikliği ile çevre koruma alanlarındaki deneyimlerine değer veriyoruz. Panama'nın dünyadaki üç karbon negatif ülkeden biri olması ve 30x30 Okyanus Koruma Hedeflerine ulaşarak Mavi Lider olma başarısı tüm övgüleri hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk Kültürü ve Tarihi Bölümü açarak ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz"

Çavuşoğlu, iki ülke üniversitelerinin iş birliğine değinerek, "Üniversitelerimiz arasında kurulan yakın ilişkiler sayesinde akademik ve kültürel iş birliğinin sağlam temellerini attık. Şimdi Türkçe derslerimizin kapsamını ve yoğunluğunu genişleterek ve Panama Üniversitesinde Türk Kültürü ve Tarihi Bölümü açarak bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, makalesini şöyle tamamladı:

"Şu ana kadar ilişkilerimizde elde ettiğimiz kazanımlar dikkat çekicidir. Ancak daha yapacak çok şey var. Türkiye, Panama ile birçok alanda ilişkilerini daha da derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeyi şüphesiz sabırsızlıkla bekliyor. Bugün, ilişkilerimizin tarihinde Panama'ya ikili bir ziyaret gerçekleştiren ilk Türk Dışişleri Bakanı olmanın onurunu yaşıyorum. Bunun daha birçok karşılıklı üst düzey ziyaretle devam edeceğinden eminim. Nitekim milletvekillerimiz yoğun temaslar yoluyla daha yakın ilişkiler kurma konusunda şimdiden çok yol kat etti. Artık devletimizin ve özel sektörümüzün geri kalanı da aynı şeyi yapmalıdır. Bu ivmeyi yakalayalım."