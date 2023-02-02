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02 Şubat 2023 Perşembe 19:49:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 19:49:00

Çavuşoğlu: Masa başında, oturduğumuz yerden büyükelçilik yapma dönemi bitmiştir

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dijital diplomasi ile yenilikçi adımlarımızla biz kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yeni nesil diplomatlarımızı yetiştirmek içinde Ankara Diplomasi Akademisi'ni kuracağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dijital diplomasi ile yenilikçi adımlarımızla biz kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. Geleceği yakalamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Yeni nesil diplomatlarımızı yetiştirmek içinde Ankara Diplomasi Akademisi'ni kuracağız." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Yurdu'nda gerçekleştirilen "7. Tematik Kış Kampları" etkinliğinde konuştu.

Kampın bu seneki temasının "diplomasi" olduğuna ve bunu çok anlamlı bulduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Ankara artık küresel diplomasinin en aktif, en faal merkezlerinden bir tanesi oldu. Dolayısıyla bu temayı çok anlamlı bulduk." ifadesini kullandı.

Tarihten ve milletten aldığı özgüvenle Türkiye Yüzyılı'na adım atıldığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye Yüzyılı barışın, güvenin, istikrarın, gücün, iletişimin, şefkatin ve kalkınmanın yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı bu hedeflere giden yolda, Türk hariciyesine, diplomasisine çok önemli sorumluluklar düşüyor. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak bunun bilincindeyiz." dedi.

Öğrencilerle daha sonra soru-cevap yapacağını belirten Çavuşoğlu, önce diplomasinin bugünü ve geleceğiyle ilgili tespitinin ardından da 5 öneriyi öğrenciler ile paylaştı.

"DİPLOMASİ BİR SÖZ VE İLETİŞİM SANATIDIR"

Çavuşoğlu, ilk tespit olarak "Dünyamız tarih boyunca farklı ölçekte ve farklı hızda değişimlerden geçti. Bu dönemi özel kılan, değişimin çok hızlı olması." ifadesini kullandı.

Teknolojiyi yakalayabilmenin iki yolundan birinin daha hızlı öğrenme diğerinin de daha akıllıca yönetme olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, ikinci tespitin de diplomasinin de dünyanın hızlı değiştiği bu dönemde bu değişimden etkilenmesi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Diplomasi bir söz ve iletişim sanatıdır. Malum, diplomasinin bittiği yerde ne başlar? Çatışma başlar, savaş çıkar. Teknoloji hem sözü hem iletişimi dönüştürüyor." ifadesini kullandı.

Yapay zeka ile metinler yazıldığına ve iletişimin çok hızlandığını ifade eden Çavuşoğlu, Böyle bir ortamda "Madem öyle, artık diplomatlara gerek var mı?" sorusunun sıkça gündeme geldiğini ancak hala diplomatlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"DÜNYANIN EN KALİTELİ DİPLOMATLARI İLE ÇALIŞIYORUZ"

İyi yetişmiş diplomatları olan ülkelerin, tıpkı Türkiye gibi küresel diplomaside her zaman ön planda olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Her zaman söylüyorum gururla bir kere daha söylüyorum. Dünyanın en kaliteli diplomatları ile çalışıyoruz ve Türk diplomatları gerçekten dünyanın her yerinde büyük bir saygı görüyor." görüşünü paylaştı.

Kökeni 500 yıldan daha fazla süre öncesine dayanan Bakanlığın da yapay zekadan yararlandığını ve konsolosluk hizmetlerinde 6 ay önce kullanılmaya başlanan "Hızır" isimli yapay zeka temelli uygulamadan bu süreçte 177 binden fazla vatandaşın yararlandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Dijital diplomasi ile yenilikçi adımlarımızla biz kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. Geleceği yakalamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Yeni nesil diplomatlarımızı yetiştirmek içinde Ankara Diplomasi Akademisi'ni kuracağız. Aslında bizim Bakanlığımızın akademisi var. Aynı Stratejik Araştırmalar Merkezimiz var ama benim kastettiğim şey, Türk ve yabancı öğrenci ve diplomatlara master ve doktora programı sunacak bir akademiyi kurmak." diye konuştu.

Antalya Diplomasi Forumu girişimiyle diplomasinin geleceğine yön vermeye çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dijital diplomasi gibi yenilikçi adımlarımızla yumuşak gücümüzü pekiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türk büyükelçilerin görev yaptıkları ülkede sahada birebir bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Masa başında, oturduğumuz yerden büyükelçilik yapma dönemi bitmiştir çünkü vatandaşımızın ayağına gitmezsek, vatandaşımızı yalnız bırakırsak, devletin orada var olduğunu hissettirmezsek o zaman biz bu işleri bırakalım." dedi.

Çavuşoğlu, geçen yılki Antalya Diplomasi Forumu'na 97 üniversiteden 400 öğrenci katıldığını ve bu seneki forumu "Barış ve Düzen İçin Etkin Diplomasi" teması altında düzenleyeceklerinin altını çizdi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dijital diplomasi
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