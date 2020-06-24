Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı Laya ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez ile yaptığı telefon görüşmesinde Kovid-19 bağlamında iki ülkedeki son durum, turizmde normalleşme ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Laya'nın görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlamında iki ülkedeki son durum, turizm konusunda normalleşme ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.
- Bakan Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır görüştü
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak
- CHP'li eski Bodrum Belediye Başkanı'na 1 yıl hapis!
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
- Kurtulmuş: Darbenin açtığı yaralar gecikmiş de olsa adaletle sarıldı
- Bakan Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı ile görüştü