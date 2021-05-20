Çavuşoğlu: Filistinli siviller için uluslararası koruma oluşturulmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazze'de yaşananların tek sorumlusunun İsrail olduğunu belirterek, "Filistinli siviller için uluslararası koruma oluşturulmalı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen Filistin Oturumu'nda konuştu.

"Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir"

Filistin'de uzun yıllardır bir dram yaşandığını belirten Çavuşoğlu, "Gazze'de sivil binalar okul ve hastaneler hedef alındı. Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir" dedi.

"İsrail saldırganlığını eleştirenler anti-semitizmle suçlanıyor"

İsrail saldırganlığını eleştirenlerin anti-semitizmle suçlandığını aktaran Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1947'den bugüne İsrail, Filistin topraklarını gasp ediyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplum tarafından etkili yasal ve ahlaki tedbirler almanın vakti gelmiştir. Yapılması gereken İsrail'in ablukasını sona erdirmek. Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının kurulması için çalışmalıyız. Bu çalışmalar, gönüllü ülkelerin askeri ve mali katkılarıyla oluşturulacak uluslararası bir güç yoluyla fiziki korumayı da içermelidir. İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen antisemitizmle suçlanıp susturulmaya çalışılıyor. Oysa bizler, İslam düşmanlığı ve Hristiyan düşmanlığı gibi antisemitizmin de bir insanlık suçu olduğuna inanıyoruz."

"İsrail, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü"

Çavuşoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü."