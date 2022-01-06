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06 Ocak 2022 Perşembe 22:09:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 22:09:00

Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Mekonnen telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF), 2020'nin sonunda merkezi hükümete karşı isyan başlatmasıyla ülkede iç savaş patlak verdi.

Ordu ile isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı, binlerce insan hayatını kaybetti.

İsyancılar başkent Addis Ababa'ya yaklaşırken Etiyopya ordusunun aralık ayında başlattığı hava operasyonlarıyla TPLF geri çekilmek zorunda kaldı.

Etiketler : çavuşoğlu addis ababa etiyopya
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